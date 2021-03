Après le grand ménage, l'OM (re)part de l'avant avec un tout nouvel organigramme. Et bien évidemment sous la houlette de Pablo Longoria, nouveau président depuis quelques semaines et le départ de Jacques-Henri Eyraud. Dans un communiqué officiel, le club olympien a ainsi rendu public, ce mardi matin, sa nouvelle organisation du secteur sportif. Avec une nouveauté.

Respect de l’identité OM

"Sous la direction du Président Pablo Longoria, une commission technique est créée et aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles", peut-on lire dans le communiqué du club olympien, qui précise ensuite les personnes qui composeront cette commission technique. Nasser Larguet, qui a assuré l'intérim sur le banc, reste "Directeur du Centre de Formation". David Friio, lui, est "nommé Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting". Enfin, Matthieu Bouchepillon occupera la fonction de ''Directeur de la Performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques''.

"Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM", conclut Pablo Longoria dans le communiqué de l'OM.

