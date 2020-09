Pour assister à cette rencontre, le club " donnera la priorité à la tribune ayant le taux de réabonnements le plus important ", soit les abonnés de la tribune Marek, et remboursera ceux qui ne pourront pas assister au match, précise-t-il sur son site. Mi-août, le RC Lens avait demandé une dérogation pour pouvoir dépasser à titre exceptionnel la jauge de 5.000 personnes fixée par le gouvernement, et monter à 16.000, ce qui aurait permis d'accueillir tous les abonnés de la saison dernière pour cette rencontre de gala comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

L'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes en raison de la pandémie de Covid-19, initialement prévue jusqu'au 31 août, a été prolongée jusqu'au 30 octobre. Le match, le premier en Ligue 1 à Bollaert depuis neuf ans et prévu initialement le 29 août, a été reporté au 10 septembre à la demande des Parisiens pour permettre aux partenaires de Neymar de souffler après leur parcours jusqu'en finale de Ligue des champions. Six joueurs du PSG ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours, mais on ignore si le match va être reporté une seconde fois.