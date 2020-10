Plus les jours défilent, plus la LFP et Mediapro semblent s'éloigner. Au point que la rupture paraît inévitable après le non-versement de la première échéance de 172 millions d'euros prévue début octobre. Après avoir mis en demeure le groupe sino-espagnol, l'instance se prépare déjà à l'apès selon RTL. Au point qu'un nouveau diffuseur serait désormais recherché...