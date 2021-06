Sortez vos calendriers, vos stylos et vos marqueurs : le calendrier de la Ligue 1 est tombé. Dans un communiqué officiel, la LFP a levé le voile sur la prochaine édition 2021-2022 du Championnat de France, qui débutera le week-end du 8 août 2021 et se terminera le samedi 21 mai 2022 avec le multiplex de la 38ème et dernière journée. Pour la première, le LOSC, champion en titre, se rendra sur la pelouse du FC Metz.

De son côté, le PSG, qui aura probablement à coeur de se racheter, débutera sur la pelouse de l'ESTAC, de retour en Ligue 1 cette saison. L'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli commencera par du lourd : un déplacement du côté de Montpellier. L'AS Monaco recevra le FC Nantes, alors que l'OL accueillera le Stade Brestois 29.

Le calendrier de la première journée

FC Girondins de Bordeaux – Clermont Foot 63

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

FC Metz – LOSC Lille

AS Monaco – FC Nantes

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille

OGC Nice – Stade de Reims

Stade Rennais FC – RC Lens

AS Saint-Etienne – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain

OM-PSG le 24 octobre, retour le 17 avril

Toujours très attendu, le Classico entre l'OM et le PSG se déroulera le 24 octobre à l'Orange Vélodrome. Retour au Parc des Princes le 17 avril. Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, l'a certainement remarqué : une semaine après le déplacement à Marseille, son équipe aura un nouveau choc face au LOSC. Sept jours de feu. Le derby entre l'ASSE et l'OL est quant à lui programmé pour le 3 octobre au Stade Geoffroy Guichard.

Pour le choc des Olympiques, rendez-vous le 21 novembre (14e journée) : OL-OM. Lors de la même journée, l'AS Monaco accueillera le LOSC au Stade Louis-II.

Les 10 dates importantes à retenir pour la saison 2021-2022 :

19 Septembre 2021 : PSG - OL (6e journée)

(6e journée) 3 Octobre 2021 : ASSE - OL (9e journée)

(9e journée) 24 Octobre 2021 : OM - PSG (11e journée)

(11e journée) 31 Octobre 2021 : PSG - LOSC (12e journée)

(12e journée) 21 Novembre 2021 : OL - OM et Monaco - LOSC (14e journée)

et (14e journée) 9 Janvier 2022 : OL - PSG et Bordeaux - OM (20e journée)

et (20e journée) 23 Janvier 2022 : OL - ASSE (22e journée)

(22e journée) 6 Février 2022 : LOSC - PSG et Monaco - OL (23e journée)

et (23e journée) 17 Avril 2022 : PSG - OM (32e journée)

(32e journée) 1er Mai 2022 : OM - OL (35e journée)

