L’officialisation de l’arrivée de l’ancien joueur et entraîneur de l’OL, qui a signé pour six mois, est survenue samedi. "Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang," a déclaré Domenech sur le site officiel du FCN. Le technicien de 68 ans (il en aura 69 le 24 janvier prochain) a dépassé la limite d’âge fixée par la LFP pour entraîner en Ligue 1 (65 ans) et a dû obtenir une dérogation.