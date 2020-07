LIGUE 1 - Alors qu'il avait annoncé à ses joueurs son souhait de partir, début juillet, voilà que Paulo Sousa aurait finalement changé d'avis. Selon 20 Minutes, la direction des Girondins de Bordeaux envisagerait de repartir avec le technicien portugais même si elle négociait également avec Jean-Louis Gasset.

A Bordeaux, c'est le flou à tous les étages. Dans les instances dirigeantes en guerre ouverte avec les supporters des Girondins depuis de longs mois, mais également du côté sportif. Début juillet, Paulo Sousa a fait savoir à ses joueurs qu'il allait quitter le club qu'il avait rejoint en mars 2019. Selon RMC, le technicien portugais se serait dit "trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap" des Girondins de Bordeaux. Alors que les dirigeants bordelais avaient pris acte de cette décision et s'étaient mis à la recherche de son successeur, en la personne de Jean-Louis Gasset, voilà que Paulo Sousa ne souhaiterait plus partir d'après les informations de 20 Minutes.

"Il y a zéro négociation avec le club. C’est un chapitre refermé", aurait même indiqué l'entourage du Portugais. Toujours selon 20 Minutes, le technicien des Girondins de Bordeaux se serait finalement retracté le 10 juillet dernier. Si le clan Sousa affirme que le douzième de Ligue 1 aurait refusé de le libérer, et qu'il aurait également pu compter sur le soutien des joueurs, la direction estime que son entraîneur n'a pas trouvé de nouveau challenge.

Alors que la saison 2020-2021 va démarrer dans tout juste un mois, la direction bordelaise envisagerait donc de repartir avec Paulo Sousa. Et de laisser tomber la piste Jean-Louis Gasset, qui selon L'Equipe, commençait déjà à travailler sur la composition de son futur staff.

