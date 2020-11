Le PSG va encore devoir patienter avant de retrouver Marco Verratti. Indisponible depuis le début du mois d'octobre après avoir été touché à la cuisse avec la sélection italienne, le milieu parisien avait pourtant repris l'entraînement pendant la trêve. Mais Thomas Tuchel a indiqué que son joueur avait connu une petite alerte lors de la séance de jeudi et ne pourra pas être du déplacement à Monaco. Tout comme Mauro Icardi, Julian Draxler et Idrissa Gueye, tandis que les absences de Juan Bernat et Thilo Kherer étaient déjà annoncées.

Tuchel pourrait en revanche compter sur ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. L'attaquant français, entré en cours de deuxième période avec les Bleus face à la Suède (4-2) mardi, a participé normalement à l'entraînement de jeudi. "On doit décider combien de minutes il va jouer, mais il se sent bien", a indiqué l'entraîneur parisien. "J'ai confiance, a-t-il ajouté concernant le Brésilien. Il pourra peut-être jouer quelques minutes." Une décision définitive sera prise à l'issue du dernier entraînement de la journée concernant sa participation à Monaco.

France - Deschamps : "Un bon retour pour Mbappé"

Optimisme pour Kean

Tuchel a également manifesté un certain optimisme au sujet de Moise Kean. Victime d'une contusion au genou, l'attaquant italien doit reprendre l'entraînement collectif ce jeudi. "J'ai l'impression qu'il sera avec nous demain, l'entraînement du jour doit confirmer ça", a précisé l'entraîneur du PSG, qu attend aussi de voir l'état des internationaux revenus tardivement de sélection comme Marquinhos, Alessandro Florenzi, Angel Di Maria ou Leandro Paredes. "Je dois les voir seulement aujourd'hui et on doit jouer demain, a-t-il rappelé. On doit donc être très prudents et très intelligents pour gérer les minutes. Les faire jouer est un très grand risque et ils ont eu des matches."

Le rendez-vous capital face à Leipzig en Ligue des champions la semaine prochaine déterminera aussi les temps de jeu chacun. Tuchel n'a pas exclu les retours de Verratti et Icardi pour cette rencontre. "Ils seront peut-être disponibles contre Leipzig. S'ils sont là, ce serait super bien, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Ils ne joueraient que leur premier match, a-t-il cependant prévenu. On veut absolument gagner face à Leipzig. C’est super important. Même si on veut gagner face à Monaco, on veut surtout être le plus frais possible mardi."

