LIGUE 1 - Après la programmation de la première journée la saison prochaine, la LFP a dévoilé, ce mercredi, celle de la deuxième. Le match entre l'OL et Dijon ouvrira le bal le vendredi 28 août (21h), alors que Brest-OM la bouclera le dimanche 30 août (21h également). Le PSG affrontera Lens le samedi soir (21h).

Sortez votre plus beau stylo et prenez note. Ce mercredi, la LFP a dévoilé le calendrier de la deuxième journée de Ligue 1. Le vendredi 28 août, l'OL accueilliera ainsi Dijon (21h) au Groupama Stadium en ouverture. Le lendemain, le PSG se déplacera sur le terrain de Lens (21h), peu après le coup de sifflet final de la rencontre entre Rennes et Montpellier (17h).

Reims-Lille (13h) sera la première rencontre du dimanche 30 août. Ensuite, quatre auront lieu à 15 h : Angers-Bordeaux, Metz-Monaco, Nantes-Nîmes et Saint-Étienne-Lorient. Le match Strasbourg-Nice se déroulera à 17h, juste avant celui entre Brest et l'OM (21h).

