Cette fois, c'est bien fini. Le triste épilogue, tant redouté, est arrivé au terme d'un feuilleton loin d'être glorieux pour le football français. Selon l'AFP, la Ligue de football professionnel français (LFP) a décidé de mettre fin au contrat avec son diffuseur majeur Mediapro après deux mois de conflit sur les droits télévisés. La sortie du diffuseur sino-espagnol, défaillant, doit encore être validée par le tribunal de commerce de Nanterre, a précisé une source, indiquant que la LFP devait récupérer ses droits de diffusion d'ici au 21 décembre. Un conseil d'administration de la LFP a été tenu vendredi matin pour étudier la question. Contacté par l'AFP, Mediapro n'a pas répondu.

"Il y a un risque de disparition pour plusieurs clubs français": la L1 face à la crise Mediapro

Mediapro a prévenu ses salariés

De son côté, L'Equipe précise que le groupe Mediapro a annoncé l'arrêt de la chaîne Téléfoot à l'ensemble des salariés. Pour rappel, le groupe sino-espagnol n'avait pas versé ses deux dernières échéances : en octobre (172,3 millions d'euros) puis en décembre (152,5 millions d'euros). Au total, il avait acquis les principaux matches des deux premières divisions françaises pour un montant annuel de 830 millions d'euros sur la période 2020-2024.

"J'attends d'eux qu'ils respectent leur engagement et qu'au minimum, ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose", avait déclaré le président de la LFP Vincent Labrune début novembre. Plus d'un mois plus tard, le point final a été inscrit. Le chapitre Mediapro va tristement se refermer.

Et maintenant ?

Au sein d'une conciliation qui s'est accélérée ces derniers jours par l'intermédiaire du mandataire judiciaire Marc Sénéchal, les scénarios de sortie de crise se sont peu à peu résumés à un retrait de Mediapro, permettant à la Ligue de récupérer ses droits télévisés en vue de les revendre. Les regards vont désormais se tourner vers Canal+, diffuseur historique du Championnat de France qui reste discret sur le dossier et a déjà indiqué via son patron Maxime Saada qu'il ne réinvestirait pas "à perte" dans le football.

Canal+, beIN SPORTS, droits TV de Ligue 1 Crédit: Getty Images

Cela laisse craindre une décote de plusieurs centaines de millions d'euros par an, par rapport au contrat historique négocié lors de l'appel d'offres en 2018, d'un montant de 1,217 milliard d'euros pour la Ligue 1 et la Ligue 2, dont plus de 800 pour Mediapro. Une forte baisse qui risque d'être difficile à encaisser pour de nombreux clubs déjà fragilisés par la crise sanitaire et des stades vides.

(Avec AFP)

