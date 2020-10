Le Conseil d'État a tranché, et il a rejeté vendredi les recours de Lyon, Amiens, Ajaccio, Troyes et Clermont contre l'arrêt prématuré des saisons de L1 et L2. "Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et les conclusions des requêtes à fin d'annulation des décisions du 23 juin 2020 de l'assemblée générale de la LFP, du 26 juin 2020 de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football et du 26 juin 2020 du conseil d'administration de la LFP sont rejetés", a indiqué la plus haute instance administrative française.