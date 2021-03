Il se passe toujours quelque chose à Marseille. Une fois encore, la semaine risque d'être agitée au sein du club. La raison ? Deux joueurs de l'effectif professionnel ont été épinglés par la police espagnole, dimanche, après avoir participé à une fête - qu'ils auraient plutôt qualifiée de "dîner" - illégale dans la banlieue de Barcelone. Leonardo Balerdi et Pol Lirola, mis en cause, pourraient donc être écartés du groupe pour la reprise de la Ligue 1, ce week-end, et le match opposant l'OM à Dijon dimanche (21h00).

Selon RMC Sport et La Provence , Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n'auraient pas franchement apprécié cette sortie des deux joueurs, tous deux prêtés à l'OM cette saison. Le président du club devrait donc infliger une ou plusieurs sanctions (sportives et financières) aux défenseurs. Sanctions qui s'ajouteront probablement à une mise en quarantaine, afin d'éviter une éventuelle propagation du Covid-19 dans les rangs marseillais.

