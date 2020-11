Dijon a remporté son premier match de la saison en Ligue 1 après une série de onze rencontres sans la moindre victoire. Nice a sombré en première mi-temps face aux offensives dijonnaises notamment sur les buts de Mama Baldé (22e) et Ngonda Muzinga (31e) qui ont surpris les hommes de Patrick Vieira en contre-attaque. En seconde période, ils ont donné l’impression de se ressaisir mais Mama Baldé a enterré les espoirs niçois sur une erreur d’inattention de Danilo (66e). Amine Gouiri a marqué sur penalty (80e) mais ses coéquipiers ont manqué de réalisme face au but d'Anthony Racioppi. Ils ont touché 48 ballons dans la surface de réparation dijonnaise et tiré 24 fois au but mais finalement c’est Dijon qui s’impose (1-3) lors de ce match comptant pour la 12e journée de Ligue 1. Au classement, Dijon reste lanterne rouge mais recolle au nombre de points avec Strasbourg (19e) tandis que Nice reste 11e.