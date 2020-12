Le derby de l'Est a tenu toutes ses promesses. Au terme d'un belle course-poursuite, Strasbourg et Metz se sont quittés bons amis (2-2). Les Lorrains ont fait preuve de réalisme convertissant deux de leurs rares occasions avec un penalty de Dylan Bronn (0-1, 35e) et une frappe précise d'Opa Nguette (1-2, 70e). Mais les Strasbourgeois avaient de la ressource à l'image de Mohamed Simakan, qui a provoqué deux penalties (dont un sorti par Eiji Kawashima) avant d'égaliser une première fois d'une tête rageuse sur un corner de Dimitri Liénard (1-1, 66e). Et surtout d'Adrien Thomasson, auteur d'un magnifique exploit individuel pour offrir un point aux Alsaciens (2-2, 77e). Le Racing enchaîne un troisième match sans défaite et remonte à la 16e place. Metz est 13e.