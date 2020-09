Cela pourrait ressembler à un break bienvenu. Mais pour la direction des Gones, il n'est pas question de souffler pendant cette trêve internationale. Bien au contraire. Le mois qui vient sera trop déterminant. Car l'OL se sait dans une situation délicate sur ce mercato. Il doit s'assurer d'avoir une équipe compétitive au soir de sa clôture le 5 octobre pour donner corps à ses grandes ambitions.

Mais Lyon est dans une position à laquelle il n'est pas habitué. Son absence en Coupe d'Europe, une première depuis près de 25 ans, change totalement la donne. Le projet sportif qu'il peut proposer est moins attrayant, du moins à court terme. Pour les éventuelles recrues, mais aussi pour les meilleurs éléments de son propre effectif. Un groupe bien large pour le cadre limité des compétitions nationales. Pour les dirigeants lyonnais, il y a du boulot. A tous les niveaux.

La clé Depay

L'attention se focalise d'abord sur les stars de l'OL. Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay sont les candidats les plus souvent cités pour un éventuel départ. De ces trois cas, celui de Néerlandais revêt un enjeu particulier. L'ancien joueur de Manchester United jouit d'un rayonnement plus fort à l'international. Il est annoncé dans le viseur de clubs de premier plan comme le Barça, le PSG ou le Borussia Dortmund, entre autres. Un transfert serait indéniablement une perte d'un point de vue sportif. Mais pas forcément sur le plan économique.

Depay garde une belle cote dans une situation économique rendue précaire par la crise sanitaire. S'il a manqué de rythme pendant le Final 8 après une blessure au genou qui l'a handicapé sur les six premiers mois de l'année, le Néerlandais reste un talent à part, capable de faire la différence à chaque instant. Il n'a que 26 ans, il ne lui reste plus qu'un an de contrat et il semble plutôt désireux d'aller voir ailleurs. Sa valeur sur le marché se situe probablement entre 40 et 50 millions d'euros. C'est certainement dans l'intérêt des Gones de le vendre s'ils reçoivent une telle proposition.

Les cas Aouar et Dembélé

Une rentrée d'argent importante sur un transfert de Depay offrirait à l'OL une bouffée d'oxygène bienvenue dans une comptabilité plombée par l'absence des recettes de la Coupe d'Europe. Elle peut aussi lui donner plus de marge pour gérer les cas d'Aouar et de Dembélé. A l'instar de Depay, les deux Français font partie des Lyonnais les plus convoités. Comme le Néerlandais, ils ne seraient pas forcément opposés à l'idée de relever un nouveau défi et sont dans le viseur de grosses écuries européennes. Surtout après ce Final 8, où ils ont su s'illustrer l'un comme l'autre.

La différence, c'est la situation contractuelle. Si Lyon a des raisons de se séparer de Depay cet été pour ne pas le perdre gratuitement l'été prochain, il n'a pas cette épée de Damoclès avec Aouar ni Dembélé, sous contrat jusqu'en 2023. L'OL reste maître du jeu avec deux éléments qui ne sont pas forcément susceptibles d'aller au bras de fer pour forcer leur départ. Mais l'opportunité de les vendre cet été n'est pas inintéressante pour autant. Avec les deux Français, les Gones ont la possibilité de temporiser pour obtenir la meilleure offre possible. C'est moins le cas avec Depay.

Reine-Adélaïde, l'épine dans le pied

Sa sortie médiatique en a surpris plus d'un. Jeff Reine-Adélaïde a laissé transpirer son mal-être mardi. L'ancien Angevin avait réalisé un début de saison prometteur avant de se blesser. Entre la pause imposée par la crise sanitaire et les choix de Rudi Garcia pour les matches du mois d'août, le joueur de 22 ans n'a eu que 72 minutes de temps de jeu depuis son retour. Il considère que sa situation actuelle ne correspond plus au projet qui lui avait été présenté à son arrivée l'été dernier. Il n'a pas exclu de changer d'air. Mais sa direction a rapidement mis les choses au clair par la voix de Juninho.

Lyon n'a jamais envisagé de s'en séparer. Bien au contraire, JRA fait clairement partie des joueurs qui incarnent l'avenir des Gones. Il avait déjà un rôle important dans l'équipe rhodanienne avant sa blessure. Il ne le serait que davantage si l'OL venait à se séparer de Depay ou d'Aouar. Le directeur sportif des Gones a regretté que Reine-Adélaïde vide son sac dans les médias plutôt qu'en interne. Il lui appartient de clarifier cette situation avec son joueur pour éteindre l'incendie. Le plus tôt sera le mieux. Car Juninho a d'autres dossiers à gérer au rayon des départs.

La priorité : dégraisser

Si les dossiers Depay, Aouar, Dembélé, et désormais Reine-Adélaïde, focalisent l'attention sur le mercato lyonnais, le véritable enjeu du mois qui vient est certainement ailleurs pour les Gones. Il ne s'agit pas de négliger l'impact de ces quatre hommes sur le plan sportif. Plutôt de mettre en lumière la nécessité de réduire le groupe de Garcia. L'opération dégraissage a déjà commencé avec les départs de Lucas Tousart, Martin Terrier, Mapou Yanga-Mbiwa, Pape Cheikh Diop, Amine Gouiri et Oumar Solet. Mais l'OL a encore une trentaine de joueurs dans l'effectif de l'équipe première. C'est beaucoup pour un club qui ne sera pas engagé sur le front européen cette saison.

Dans cette optique, trouver une porte de sortie à des joueurs en fin de contrat l'été prochain (Marcelo, Rafael, Tete, Marçal) n'est pas dénué de sens. L'OL a également un intérêt à se séparer de joueurs aux salaires élevés. Notamment Bertrand Traoré ou Joachim Andersen, courtisés respectivement en Angleterre et en Italie. Dégraisser, c'est enfin la perspective de faire de la place aux jeunes issus du centre de formation. La réussite de Maxence Caqueret a de quoi donner des idées. Comme le milieu des Gones, Ryan Cherki, Melvin Bard ou Sinaly Diomandé, entre autres, ont un potentiel à exprimer. L'OL a toujours été une fabrique de talents. Ce mercato est peut-être la meilleure occasion de le confirmer.

