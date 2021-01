Kylian Mbappé (PSG) : enfin le déclic pour le champion du monde ? Incapable de trouver le chemin des filets en 2021, l’attaquant parisien a remis les pendules à l’heure face à Montpellier (4-0) vendredi, avec un doublé. Un superbe piqué pour commencer, et un but plus facile pour finir.