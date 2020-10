C'est un possible séisme qui s'annonce pour le football français. Ce mercredi soir, Jaume Roures, le président de Mediapro, a annoncé à L'Equipe vouloir " renégocier " les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2. Principal diffuseur depuis cette saison, le groupe sino-espagnol a d'ailleurs demandé du temps supplémentaire pour verser son échéance de 172 millions d'euros, qui était fixée au 6 octobre. La LFP a refusé.

"Nous avons demandé à parler du contrat de cette saison à cause du Covid-19. Il est évident que le Covid touche beaucoup d'aspects de l'exploitation des droits. On veut parler de ça, explique Roures à L'Equipe. Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid-19, tout le monde le sait car tout le monde souffre. On ne remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s'est effondrée... Ce sont des choses que tout le monde connaît."