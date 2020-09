Interrogé sur son futur lors de l'émission "Le Vrai Mag", diffusé dimanche sur Téléfoot La Chaîne, l'ancien joueur du PSG a vanté la qualité de la Ligue 1. "On ne sait pas de quoi le futur sera fait. On verra. J'étudie les propositions qui arrivent et après on verra. Mais en tous cas, le championnat de Ligue 1 c'est vraiment un championnat très intéressant. J'étais en Espagne, j'ai vu la différence. Et aujourd'hui, je peux dire que le championnat français est meilleur que l'espagnol", a annoncé Ben Arfa.