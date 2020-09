Mbaye Niang, absent de l'entraînement du Stade Rennais ce vendredi, a assuré qu'il restait " concentré sur le travail " un peu plus tard dans la journée. Parallèlement, les discussions semblaient avancer entre le club breton et Chelsea, qui cherche à recruter le gardien Edouard Mendy. Ce dernier est parti en voiture du centre d'entraînement alors que ses coéquipiers s'échauffaient.

L'entraîneur Julien Stéphan a évoqué des "pépins physiques" pour justifier l'absence des deux joueurs. La semaine dernière, il n'avait donné aucune explication à une première absence de Niang à l'entraînement, qui avait valu à l'attaquant de ne pas être retenu dans le groupe pour le match amical contre le Benfica à Lisbonne (défaite 2-0). "On a discuté en début de semaine pour voir ce qui s'était passé avant Lisbonne. On a de très bonnes relations, on discute en toute franchise et en toute honnêteté", a assuré Stéphan à la presse vendredi à la mi-journée.