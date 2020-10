Il est de retour. Parti du Stade Rennais en juin 2019, et après une expérience ratée du côté du Real Valladolid, Hatem Ben Arfa fait son come-back en Ligue 1. Comme prévu, l'ancien international français s'est engagé du côté des Girondins de Bordeaux, moqués pour leur mercato plutôt statique. Du haut de ses 33 ans, "HBA" va tenter de se relancer avec le club au scapulaire.

Libre de tout contrat, Ben Arfa a donc décidé d'accepter la proposition bordelaise. Après Lyon, Marseille, Nice, Paris et Rennes, l'ex-joueur de Newcastle va découvrir une sixième équipe en Ligue 1. "HBA" y retrouvera un certain Jean-Louis Gasset, connu avec l'équipe de France lorsque ce dernier était adjoint de Laurent Blanc. "Tous les bons joueurs sont de bonnes idées, avait confié le technicien des Girondins il y a quelques jours. Mais je ne vais pas croire au Père Noël à mon âge. Hatem Ben Arfa, c'est un créateur, un génie du football. Si c'est possible... mais franchement je ne le sais pas."