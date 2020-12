Memphis Depay évoque son avenir. En fin de contrat à la fin de cette saison 2020-2021, le Néerlandais n'a pas esquivé le sujet lors de son passage en conférence de presse d'avant-match - Lyon joue face à Brest mercredi (15e journée, 21h00) - mardi après-midi. Convoité par le FC Barcelone, et son entraîneur Ronald Koeman, et plus récemment du côté du Paris Saint-Germain (Le Parisien évoquait dimanche qu'il était très apprécié par le vestiaire parisien et des prises de contact), l'international néerlandais devient une piste de plus en séduisante pour des grands clubs en recherche de bonnes affaires vu le contexte économique actuel.

Malgré tout ce tintamarre concernant son futur, Depay est encore très concerné par le projet de l'OL, désormais prétendant au titre. C'est le message qu'il a voulu faire passer avant une fin d'année civile chargée et très importante pour Lyon qui recevra deux fois (Brest mercredi donc, puis Nantes le mercredi 23 décembre) et se déplacera à Nice samedi prochain (21h00).

"Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe", a précisé l'ancien joueur de MU et du PSV. "C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% avec l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien. C'est ce que j'ai toujours dit."

Questionné sur sa forme physique, Depay a tiré un bilan positif de son retour sur les terrains l'été dernier après huit mois d'absence suite à sa grave blessure au genou. "C'est fou comme l'année est passée vite. Je me suis réveillé aujourd'hui en me rendant compte que c'est arrivé il y a un an. Aujourd'hui je suis capable de jouer et je suis heureux de cela", a-t-il ajouté, avant d'avoir une pensée pour ceux qui ont été impactés par les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19. "Je suis content de jouer au football, surtout à une période où des gens ne peuvent pas travailler, gagner de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille à cause de la pandémie."

Le capitaine de l'OL a aussi eu une pensée pour Gérard Houllier, décédé lundi à l'âge de 73 ans. Ancien entraîneur (2005-2007), et conseiller de longue date du club rhodanien, le Nordiste plaisait beaucoup à Depay. "Il était un homme important pour beaucoup de gens. Un homme respecté, par tout le monde. J'avais du respect pour lui. Il a toujours essayé de m'encourager. Il venait souvent dans le vestiaire et m'adressait toujours un sourire. Je ne le connaissais pas personnellement, mais à chaque fois qu'on était en contact, c'était toujours positif. C'était vraiment très encourageant, en tant que personne. J'appréciais cela."

