Le statu quo n'a pas fondamentalement changé entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais après cette 37e journée. Les deux formations ont respectivement dominé le Stade Rennais (2-1) et le Nîmes Olympique (2-5) ce dimanche, et se tiennent toujours en un point, aux troisième et quatrième rang de Ligue 1. Les Monégasques peuvent toutefois encore croire au titre de champion, étant revenus à trois points du leader lillois.

