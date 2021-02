Monaco enchaîne parfaitement. Après un séduisant succès contre le Paris Saint-Germain, les Monégasques continuent leur belle série et enregistrent un douzième match sans défaite en s’imposant à domicile face au Stade Brestois ce dimanche (2-0) au Stade Louis-II. Malgré un penalty de Wissam Ben Yedder arrêté par Gautier Larsonneur en première période (30e) et plusieurs arrêts du portier breton en seconde période, Stevan Jovetic (76e) et Volland (90e) sont parvenus à offrir les trois points au club du Rocher. L’ASM reste quatrième (55 points) et revient provisoirement à hauteur de Lyon tandis que Brest stagne à la treizième place avec 31 unités.