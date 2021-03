Monaco s'est amusé sur la pelouse de Geoffroy-Guichard et n'a fait qu'une bouchée de Saint-Etienne. Très faciles techniquement, les Monégasques ont ouvert le score en début de match (Jovetic, 13e), avant de dérouler en deuxième période. Tchouaméni (55e), Diop (64e) et Diatta (77e) ont contribué à ce succès fleuve. L'ASM revient à un point de Lyon et Paris qui s'affrontent dimanche, et à quatre longueurs de Lille. Les Verts se fragilisent en n'ont que six points d'avance sur le barragiste.

Le 24 octobre dernier, Monaco perdait 4-1 à Lyon et glissait à la 12e place du classement. Ce match coïncidait aussi avec la dernière titularisation de Stevan Jovetic. Relancé ce soir par Niko Kovac pour faire souffler Ben Yedder, le Monténégrin n'a pas tardé à donner raison à son coach. Une lourde frappe en pivot sur la barre (7e), un penalty sur le poteau (12e) avant de trouver la faille grâce à un jeu de corps et une finition efficace (13e, 0-1). L'ASM a marqué son territoire dès l'entame, face à un pâle adversaire qui ne s'est jamais vraiment montré dangereux. Privé de Maripan juste avant le match, le club de la Principauté a confirmé sa solidité défensive en enchaînant un 4e clean-sheet en 5 matches.

Ligue 1 "Avant, on prenait des buts faciles, ce n'est plus le cas" : à Monaco, la défense a haussé le ton IL Y A UN JOUR

Le retour de Jovetic

Une période pour roder la machine, une autre pour dérouler. Prenant confiance au fil des minutes, les Monégasques se sont totalement libérés en seconde période. Après un une-deux avec Golovin, Tchouaméni a doublé la mise d'une frappe puissante (55e, 0-2). Déjà passeur sur le premier but, l'ex-Bordelais a livré une prestation de haute-volée. Profitant d'une transmission hasardeuse entre Neyou et Sow, Diop a gonflé l'addition d'un piqué subtil (0-3, 64e) avant que Diatta ne parachève le succès des siens peu après son entrée, sur un service de Fabregas (0-4, 77e).

Stefan Jovetic et Sofiane Diop (AS Monaco) Crédit: Getty Images

Un résultat qui ne souffre d'aucune contestation, et qui fait replonger les Verts. Privés de nombreux cadres (Moulin, Aouchiche et Nordin positifs au Covid-19, Hamouma et Maçon toujours blessés), l'ASSE se présentait avec le jeune Bajic dans les buts. Le portier stéphanois a vécu une soirée compliquée et n'a même pas pu se montrer, puisque Monaco a marqué sur ses 4 tirs cadrés. Symbole de l'efficacité monégasque, qui met la pression sur le trio de tête avec ce succès. L'ASM a montré ce soir qu'il avait les épaules pour se mêler à la course au titre et envoie un signal fort à Lyon, Lille et Paris. De son côté, Saint-Etienne reste 16e et conserve un léger matelas d'avance sur la zone rouge. Les Verts scruteront de très près le match entre Nantes (18e) et Lorient (17e) dimanche, et se rendront à Nîmes (19e) après la trêve.

Transferts Les 9 infos mercato qui vous échappé lundi 15/03/2021 À 18:47