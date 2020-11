Bordeaux s’enfonce dans la crise. Largement battus à Monaco (4-0) la semaine dernière, les Girondins ont enchaîné une deuxième défaite de suite ce samedi face à Montpellier (0-2), la 4e depuis le début de saison et la première à domicile. Jean-Louis Gasset avait aligné, une nouvelle fois, un onze inédit avec la première titularisation d’Enock Kwateng au poste de latéral droit. Mehdi Zerkane et Josh Maja retrouvaient, quant à eux, une place de titulaire. Mais rien n’a changé côté Girondins.

"On vit dans le faux, dans l'indifférence" : à Bordeaux, le spleen est réel

Impuissant pendant 90 minutes avec seulement un tir cadré sur 8, Bordeaux a été incapable de mettre en danger une équipe de Montpellier très solide. Privé de Vitorino Hilton (suspendu) et de Jonas Omlin (blessé), le MHSC a parfaitement maitrisé son sujet. Les hommes de Michel Der Zakarian signent un deuxième succès de suite à l’extérieur, après la victoire 1-0 à Saint-Etienne la semaine dernière.

Après une première mi-temps bien triste avec seulement un tir cadré de chaque côté, Montpellier s’est mis en route dès le début du second acte. Idéalement servi par Junior Sambia sur le côté droit, Gaëtan Laborde, vainqueur de la coupe Gambardella avec les Girondins en 2013, a débordé avant de donner en retrait à Florent Mollet, qui a trompé Benoît Costil (49e) devant Koscielny, Oudin et Pablo impuissants. Bordeaux s'est crispé, tendu et énervé, à l’image du carton jaune pour un tacle par derrière d’Enock Kwateng sur Jordan Ferri (51e).