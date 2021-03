Nantes - Lorient : 1-1

Nantes croyait bien confirmer sa victoire sensationnelle au Parc des Princes face au PSG la semaine passée. Mais les Canaris, longtemps en tête au score grâce à un but plein d'opportunisme de Randal Kolo-Muani (2e), ont concédé un nul en fin de match face à Lorient (1-1). Ils n'ont rien pu faire face au talent d'Armand Laurienté. D'un coup franc exceptionnel de 40 mètres, digne des plus beaux chefs-d'œuvre de Juninho, la révélation des Merlus a égalisé (87e) et offert un point précieux aux Merlus. Il leur permet en effet de garder la 17e place avec une longueur d'avance sur le FCN, toujours barragiste.

Ce qu'on en retient : Le coup franc de Laurienté. L'un des plus beaux buts de la saison pour un joueur spectaculaire en plus d'être décisif.

Montpellier - Bordeaux : 3-1

Montpellier a du répondant. Menés au score sur un but de Hwang Ui-Jo (28e), les Montpelliérains ont renversé la situation pour s'imposer devant Bordeaux (3-1) à La Mosson. Après l'égalisation sublime sur coup franc de Junior Sambia (35e), les Héraultais ont fait la différence en seconde période grâce à Gaëtan Laborde (58e) et Stephy Mavididi (67e). Le MHSC enchaîne un 8e match sans défaite en Ligue 1 et grappille une place au classement pour pointer en 8e position. Les Girondins rechutent après leur succès à Dijon et stagnent au 13e rang.

Ce qu'on en retient : Le retour acté de Montpellier dans la course à l'Europe. L'OM, Rennes et Lens peuvent trembler.

Dijon - Reims : 0-1

Brest - Angers : 0-0

