Navas n'est pas le seul absent d'importance, puisque Marquinhos, toujours gêné par sa hanche, ne sera pas non plus de la partie. Victime d'une entorse face à Lyon, Neymar n'est pas non plus disponible mais il n'est pas totalement exclu que l'attaquant brésilien soit apte face à Lille dimanche prochain. Pour le savoir, les résultats d'autres examens sont attendus. En revanche, ni Mauro Icardi, ni Pablo Sarabia, ni Abdou Diallo ne pourront rechausser les crampons avant 2021. Blessé de longue durée (rupture des ligaments croisés), Juan Bernat est dans le même cas.