LIGUE 1 - Rony Lopes va re-découvrir le championnat de France ! Le Portugais de 24 ans a été prêté par Séville à l'OGC Nice pendant un an, avec une option d'achat.

Rony Lopes, l'ailier droit international portugais de 24 ans du FC Séville, a officiellement rejoint l'OGC Nice mercredi, dans le cadre d'un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat, a annoncé mercredi le club azuréen. Une fois le championnat espagnol bouclé le week-end dernier, le dossier a avancé rapidement dans ce sens entre Nice, qualifié en Ligue Europa grâce la victoire du Paris SG contre Saint-Etienne (1-0) en finale de Coupe de France, et le club andalou.

Rony Lopes a été séduit par le projet sportif présenté par Patrick Vieira, son ancien entraîneur dans l'équipe réserve à Manchester City (2012-2014) lors de ses premiers pas professionels. L'attaquant lusitanien ne débarque pas en terre inconnue en Ligue 1 et sur la Côte d'Azur, où il s'était illustré lors d'une première saison pleine à Monaco, en 2017-2018 (17 buts, 12 passes en 50 matches toutes compétitions confondues), avec une deuxième place pour l'ASM en championnat.

Rony Lopes Crédit: Getty Images

Perturbé par des blessures, le second exercice monégasque de l'ancien lillois avait été moins clinquant mais solide. Le FC Séville l'avait recruté pour 25 millions d'euros à l'été 2019, mais jamais Rony Lopes n'a trouvé sa place en Andalousie, avec une grosse douzaine de matches toutes compétitions confondues, dont très peu de titularisations en Liga.

Les responsables niçois ont cependant foncé, comme ils le font depuis l'ouverture du mercato, pour engager leur sixième recrue de l'été et apporter du soutien à leur avant-centre danois Kasper Dolberg, ce qui était l'une de leurs priorités estivales dans le 4-3-3 azuréen. Rony Lopes sera présenté jeudi à la presse et entrera vite dans le vif du sujet avec le second stage des Aiglons, en Autriche, du 31 juillet au 8 août.

