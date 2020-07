LIGUE - Interrogé dans l'édition du Parisien ce mercredi, le président de la FFF Noël Le Graët a fait le point sur le retour du public dans les stades. Si la jauge est actuellement fixée à 5 000 personnes, le patron du foot français espère la voir augmenter d'ici la reprise de la Ligue 1. Mais cela ne s'annonce pas vraiment simple.

Pour Noël Le Graët, la finale de la Coupe de France aura un léger goût amer, vendredi soir, au Stade de France. Pour assister à PSG-ASSE, il n'y aura "seulement que 5 000 personnes". Un moindre mal, certes, au vu du contexte sanitaire actuel. Mais le patron de la FFF aurait aimé que cette jauge soit revue à la hausse.

"Nul ne peut vraiment prévoir..."

"C'est déjà un début, a toutefois affirmé NLG au Parisien. La France est le seul pays d'Europe de l'Ouest à accueillir, à nouveau, du public à l'occasion des finales des deux coupes nationales. On est toujours en discussions pour qu'il y ait du monde pour la reprise de la Ligue 1. Combien de personnes ? Je ne sais pas. Nul ne peut vraiment prévoir." Optimiste il y a encore plusieurs semaines, Le Graët le semble beaucoup moins aujourd'hui.

"Il y a un mois, j'aurais tenu un discours un peu plus optimiste. Mais aujourd'hui, avec le léger rebond de l'épidémie constaté, on se pose davantage de questions", explique-t-il au quotidien. Avant de revenir sur l'attitude des supporters du PSG lors de l'amical contre Waasland-Beveren : "Je comprends que les supporteurs soient heureux de retrouver leur stade et d'encourager leur équipe, mais il faut que tout le monde soit responsable, à son niveau, en adoptant les bonnes attitudes." Le message est passé.

