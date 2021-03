Il y a quelques semaines, Bruno Genesio avait ouvert grand la porte à un possible retour en Ligue 1. Mais pour le concrétiser, il était dans l'attente d'une "bonne opportunité". La voilà servie sur un plateau d'argent. Comme annoncé par divers médias depuis plusieurs jours, l'ancien entraîneur de l'OL a été nommé à la tête du Stade Rennais, en quête du successeur de Julien Stéphan depuis lundi dernier. Initialement réticent à accepter cette proposition, Genesio aurait été convaincu par Florian Maurice, qu'il va donc retrouver en Bretagne après leur expérience commune dans le Rhône.

Le come-back de Genesio

Comme précisé par le communiqué du club breton, le technicien de 54 ans s'est engagé pour deux saisons. Un joli rebond pour Bruno Genesio, en quête d'une nouvelle aventure depuis son départ de la Chine, où il a entraîné le Beijing Guoan. "Je suis très heureux d’être à Rennes, et d’être déjà au travail car c’est le plus important, le plus urgent.", a-t-il confié au site du Stade Rennais.

Pour Genesio, la tâche s'annonce aussi excitante que difficile. Le voilà à la tête d'une équipe en pleine crise de résultats et de confiance. Le Stade Rennais reste en effet sur sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, dont quatre défaites consécutives, et pointe à la 9e place de la L1. Autant dire bien loin de l'objectif européen du début de saison. A l'ex-entraîneur de l'OL de redresser la barre d'un navire breton en pleine détresse.

