LIGUE 1 - Dans un communiqué officiel, l'Olympique Lyonnais a annoncé la nomination de Vincent Ponsot au poste de directeur général du football.

Changement dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais. Ce mardi, Vincent Ponsot, bras droit de Jean-Michel Aulas et jusqu'alors directeur général adjoint en charge des ressources humaines, a été nommé "directeur du Football sur l’activité core-business constituée des équipes professionnelles masculines, féminines, françaises et américaines".

De plus, l'OL a également annoncé deux autre nominations : Sam Primaut à la direction marketing et Florent Deligia en tant que directeur de la communication corporate et RSE.

