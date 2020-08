LIGUE 1 - Après avoir déjà enregistré quatre cas de Covid-19 au sein de son effectif, l'Olympique de Marseille pourrait bien faire face à un cinquième. Selon RMC Sport, le capitaine marseillais Dimitri Payet serait en effet positif au coronavirus.

L'inquiète était déjà grande. Elle ne va certainement pas diminuer après cette (autre) mauvaise nouvelle. Selon les informations de RMC Sport, l'Olympique de Marseille a enregistré ce jeudi un cinquième cas de Covid-19 au sein de son effectif. Après Amavi, Rongier, Lopez et Mandanda, Dimitri Payet aurait lui aussi été testé positif au coronavirus. Malgré la prudence recommandée par le club, le capitaine marseillais aurait lui aussi contracté le Covid-19

Ligue 1 Distanciation sociale oblige, les ultras grands absents du début de saison IL Y A 2 HEURES

Pour rappel, le match entre l'OM et l'ASSE, prévu ce vendredi en ouverture de la première journée de Ligue 1, a d'ores et déjà été reporté. La semaine prochaine, André Villas-Boas et ses hommes doivent affronter Brest. Mais pour l'heure, et au vu de la recrudescence des cas au sein de l'effectif marseillais, rien ne demeure certain...

Ligue 1 Les reports de matches en L1 : "Un mauvais signal" pour Galtier IL Y A 6 HEURES