"Mais il faut d'abord laisser la situation du club revenir dans l'ordre", insiste-t-on à l'hôtel de ville, en référence aux bouleversements récents au sein de l'OM, avec le limogeage du président Jacques-Henri Eyraud, son remplacement par l'Espagnol Pablo Longoria, ex-directeur sportif, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur avec l'Argentin Jorge Sampaoli. La mairie avait déjà précisé que l'échange de lundi entre M. Payan et MM. McCourt et Longoria, à la mairie, avait été "cordial et constructif". Le maire de Marseille avait "de nouveau demandé à M. McCourt d'apaiser la situation" née notamment des très mauvaises relations entre M. Eyraud et les supporters, sur fond de résultats en berne.