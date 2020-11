Début septembre, la LFP a validé un nouveau protocole pour qu'une rencontre du championnat puisse avoir lieu malgré la crise sanitaire : chaque équipe doit présenter 20 joueurs plus un gardien négatifs sur les trente éléments de son effectif. Ce qui n'est pas le cas du club entraîné par Patrick Vieira actuellement. Après Marseille-Saint-Etienne (1ere journée) et Marseille-Lens (9e journée), il s'agit du troisième match de l'OM reporté pour cause de Covid-19.