Avec deux buts et une passe décisive face à Lorient, Yusuf Yazici est dans tous les bons coups en ce moment. Le Turc de 23 ans est en train d’éclore chez les Dogues et devient le joueur que Christophe Galtier va inscrire en premier sur sa feuille de match. Il fait une entrée fracassante dans notre classement.

Au général, Kylian Mbappé prend la tête et devance désormais Mandanda et Neymar. Tino Kadewere, buteur face à Angers, gagne une place et se rapproche de son coéquipier, Memphis Depay.