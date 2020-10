"Il est le coeur et l'âme de l'équipe". Non, Thomas Tuchel n'évoque pas Neymar en ces termes après la balade face à Dijon (4-0). Le coeur du PSG penche bien du côté du Brésil mais il porte les couleurs parisiennes depuis bien plus longtemps. Le coeur du PSG c'est Marquinhos aux yeux de l'entraîneur allemand. Et un coeur, dans l'esprit, c'est au milieu bien ce ne soit anatomiquement pas tout à fait vrai. Tuchel veut faire reposer Kimpembe et n'a qu'un autre défenseur central de métier en la personne de Marquinhos à sa disposition ? Pas de problème, Danilo Pereira va descendre d'un cran.