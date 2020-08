Tonietto confirme que Thomas Tuchel et Leonardo n'étaient pas d'accord sur le cas Thiago Silva. Si l'entraîneur parisien souhaitait conserver son capitaine, ce n'était en revanche pas le cas pour le directeur sportif du club de la capitale. " Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu'il ne souhaitait pas le prolonger , révèle l'agent du joueur de 35 ans. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? ".

L'ancien capitaine du PSG estimait notamment qu'il méritait un meilleur traitement après huit années de bons et loyaux services à Paris. "Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo, assure Tonietto. Très affecté. Dès le début, Leonardo aurait dû l'appeler et lui dire : 'On te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire'', et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu'il a fait pour le PSG." La page est désormais tournée. Mais la fin de l'histoire laisse forcément un goût amer au défenseur brésilien.