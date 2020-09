Entre les suspendus et les blessés, Thomas Tuchel va devoir (encore) bricoler, dimanche, face à l'OGC Nice (13h). L'entraîneur allemand du PSG se rattache toutefois à une espoir : récupérer Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19 le 7 septembre. L'international français, toujours en période d'isolement, pourra-t-il être du déplacement sur la Côte d'Azur ? Selon L'Equipe , c'est encore loin d'être certain.

Selon le quotidien, et alors que le Premier ministre Jean Castex a récemment annoncé que la période d'isolement allait passer de 14 à 7 jours, ce changement n'a toujours pas été ratifié. "Le décret d'application n'a pas été publié", a ainsi expliqué Jean-François Chapelier, président de la commission Covid, aux médecins de Ligue 1 mercredi. Résultat, Mbappé ne sait plus trop à quoi s'en tenir. Le PSG non plus.