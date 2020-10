"Honnêtement, je pense que ce n'est pas possible qu'il joue avec le Brésil. Il est blessé et l'information que j'ai, c'est qu'il va revenir après la trêve", a ainsi expliqué l'entraîneur parisien en conférence de presse. Ce dernier a également confirmé les absences de Mauro Icardi, Julian Draxler, Leandro Paredes et Marco Verratti pour le déplacement à Nantes samedi (21h). Angel Di Maria, lui, est suspendu. "J'espère vraiment qu'Icardi et Paredes seront à l'entraînement avec nous lundi. Pour Verratti, ce sera un peu plus long je pense. Pour Draxler, ce sera minimum 4 semaines et pour Neymar après la trêve", a ajouté Tuchel.