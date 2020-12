Cette fois, il est bien de retour. A 68 ans, Raymond Domenech fait son come-back en Ligue 1, vingt-sept ans après sa dernière aventure sur un banc dans le championnat français. Après 20 minutes ce mercredi matin, l' AFP a confirmé dans l'après-midi que l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2004-2010) a été choisi par Waldemar Kita pour remplacer Christian Gourcuff, remercié il y a deux semaines, au poste d'entraîneur. Il n'avait plus retrouvé un poste depuis le fiasco de Knysna en 2010.

Agé de 68 ans, Domenech a dépassé la limite d'âge de 65 ans et devra obtenir une dérogation de la Ligue de football professionnel (LFP). En tant que président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs français, il avait d'ailleurs critiqué le choix d'accorder une telle dérogation à Claudio Ranieri, devenu entraîneur de Nantes en 2017, l'année de ses 66 ans.

Peu importe, Raymond Domenech va donc vivre sa seconde expérience de l'élite après son passage à Lyon au tournant des années 80-90. Arrivé de Mulhouse, le natif de la capitale des Gaules avait, dès sa première saison, mené son équipe au titre en D2. A la fin de la saison 90-91, Domenech avait même permis à l'OL de terminer cinquième et de connaître les joies de l'Europe. Remplacé par Jean Tigana en 1993, il allait alors prendre les rênes de l'équipe de France espoirs. Poste qu'il gardera jusqu'en 2004 avant son expérience mitigée chez les A marquée par une finale de Coupe du monde 2006 mais aussi et surtout Knysna quatre ans plus tard.