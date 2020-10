Roxana Maracineanu a décide de se mêler de la "bagarre" entre la LFP et Mediapro, qui souhaite renégocier le contrat des droits TV. " Aujourd'hui, il y a des engagements contractuels qui ont été pris entre un média, qui est arrivé sur le territoire français avec cette difficulté de créer une chaine de toute pièce et une Ligue qui a été mise à mal par un arrêt du championnat et une reprise difficile pour tout le monde ", a-t-elle estimé, lors d'un déplacement à Bourges (Cher) au CREPS de la région Centre-Val de Loire.

"Donc nous veillerons de très près au niveau du ministère des Sports et de l'Etat à ce que ce contrat soit respecté, que les engagement pris, soient maintenus. Parce qu'il en va aujourd'hui de la survie non seulement du football professionnel, mais du football tout court, puisque cette convention qui lie la Ligue et le football amateur est conséquente et qu'une bonne partie des fonds qui émanent de ce contrat revient au sport amateur", a-t-elle ajouté.