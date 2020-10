C'est un nom qui est évoqué été après été du côté du Paris Saint-Germain et cela ne devrait pas s'arrêter tout de suite. Riyad Mahrez, l'attaquant de Manchester City, a répondu, pour Canal +, à la question de son coéquipier Benjamin Mendy sur un éventuel transfert dans le club de la capitale. Et même si ce n'est pas prévu tout de suite, l'international algérien n'exclut rien.

"C'est vrai que j'étais un supporter de Marseille quand j'étais petit. (...) Après, ce n'est pas d'actualié, parce que je suis encore sous contrat à Manchester, et je suis bien, mais Paris c'est ma ville, j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris, donc on ne sait jamais. J'aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie. Il ne faut fermer aucune porte", lui a répondu Mahrez.