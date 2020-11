Où et quand s'arrêtera la relation entre Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Etienne ? Le gardien historique des Verts, mis de côté et remplacé par Jessy Moulin cette saison, a de nouveau été mis à pied à titre conservatoire. Ruffier s'était déjà vu notifier une telle décision cet été, il l'a cette fois été pour "acte d'insubordination". C'est ce que Saint-Etienne précise dans un communiqué publié ce mercredi matin. Mardi, L'Equipe révélait que Ruffier avait quitté un entraînement prématurément. Convoqué le 2 décembre pour entretien, le portier s'expose à des sanctions.