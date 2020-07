LIGUE 1 - Mauvaise nouvelle pour Lille. Le club, par la voix de Christophe Galtier, a annoncé trois cas positifs à la COVID-19, samedi. Il s'agit de Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Les trois joueurs, qui ont contracté le virus pendant leur semaine de repos, ont été écartés du groupe de manière provisoire.

Le LOSC frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Ce samedi après la victoire en amical face à Mouscron (2-1), son entraîneur, Christophe Galtier, a fait savoir que trois de ses joueurs avaient contracté le virus lors de la semaine de repos des Lillois entre le 6 et le 13 juillet : Renato Sanches, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné. Le milieu portugais devra d'abord obtenir deux dépistages négatifs pour avoir le droit de quitter son pays et revenir en France, suivant les règles en vigueur sur place. Ikoné et Bamba devraient, eux, revenir à l'entrainement dès lundi.

Le coach des Dogues en a profité pour pousser un coup de gueule. "Continuons à nous comporter comme nous le faisons et nous allons confiner à nouveau et ce sera le grand bordel, a-t-il fait savoir selon des déclarations rapportées par L'Equipe. C'est à l'État de prendre des mesures. J'ai passé huit jours dans le sud et ce que j'ai vu... Chez nous, il ne faut pas inciter mais interdire. Sinon, on ne pourra pas éviter une deuxième vague."

