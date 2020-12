C'est un séisme que l'on n'avait forcément pas vu venir à ce moment-là. Thomas Tuchel et le PSG, c'est terminé. Selon Bild et L'Equipe, l'entraîneur allemand a été limogé ce jeudi à l'issue d'une 17e journée qui marque la trêve pour les fêtes de fin d'année en France. Arrivé au club en 2018, l'ancien technicien de Dortmund prend la porte à six mois de la fin de son contrat. Au milieu d'une saison, où son équipe avait pourtant su relever la tête dans une année 2020 si compliquée et moins de quatre mois après la première finale de la Ligue des champions du club. Mais ses dirigeants ont décidé de mettre fin à leur aventure commune avant le terme initialement prévu.

Ligue 1 Un ancien de la maison pour remplacer Tuchel : Pochettino devrait être le nouveau coach du PSG IL Y A 27 MINUTES

Le timing peut surprendre. Il y a quelques mois, il semblait pourtant sur la sellette, après quelques sorties maladroites contre Leonardo à l'issue du mercato et des résultats décevants en Europe. Mais en dépit des absences en cascade et de la succession des matches dans cette saison atypique, le technicien parisien avait su relancer son PSG après la "crise de novembre".

Dans la tempête - après deux défaites lors des trois premières journées de C1 -, le Bavarois avait vu le PSG aller chercher trois victoires pour terminer une nouvelle fois à la première place de sa poule. Et si la défaite contre Lyon (0-1) en L1 le 13 décembre dernier a semé à nouveau le doute, Paris a montré des signes beaucoup plus prometteurs contre Lille (0-0) et Strasbourg (4-0), malgré les nombreuses absences pour finir cette année 2020 à la troisième place à un petit point des deux leaders de la L1.

Leonardo et Thomas Tuchel Crédit: Getty Images

Pochettino arriverait

Alors pourquoi s'en séparer maintenant et payer des indemnités de licenciement qui ne vont pas arranger les finances du PSG mises à mal par la crise liée à la pandémie du Covid-19 ? Son groupe l'a-t-il lâché ? Cela ne semble pas être l'impression des derniers matches, tant en C1 qu'en L1. Sa direction semble surtout s'être lassée de ses sorties médiatiques pas toujours très heureuses. Après le clash sur le mercato qui l'a opposé au directeur sportif Leonardo ou encore son obstination de placer Marquinhos au milieu lors des premiers mois de la saison, l'interview publiée sur le site de la chaîne allemande Sport1 ce mercredi a ainsi peut-être été la goutte d'eau de trop.

Certains passages ont fait du bruit en France, notamment sur sa vision du PSG où il ne semble pas prendre un plaisir fou. "Un club comme le PSG présente de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l'équipe (…) J'aime juste le football et, dans un club comme ici, il ne s'agit pas toujours de football. Là, je me dis : 'Mais je veux simplement être entraîneur'", a-t-il notamment avoué selon des propos traduits par L'Equipe ou encore Le Parisien. De quoi persuader Leonardo et les propriétaires qatari du PSG qu'il était temps de changer de coach pour ne pas vivre six mois tendus marqués par ce genre de sortie ? C'est possible.

Malgré deux titres de champion de France et surtout l'épopée de Lisbonne, où le PSG a atteint pour la première fois de son histoire de la finale de la C1, perdue contre le Bayern (1-0), son aventure parisienne a tourné court. Et Paris lui offre un drôle de cadeau de Noël. Il ne devrait cependant pas avoir trop de mal à rebondir alors que son nom circulait ces derniers temps outre-Manche notamment du côté de Manchester United.

Mauricio Pochettino (Tottenham) Crédit: Getty Images

A Paris, il va falloir dénicher son successeur assez vite en cette fin d’année. Et selon RMC mais aussi TF1, il est déjà tout trouvé en la personne de Mauricio Pochettino. Sans club depuis son départ de Tottenham en 2019, l'ancien défenseur du PSG et de Bordeaux a le profil idéal. Il connait la L1 et a fait ses preuves aux Spurs, même s’il a manqué cruellement de titres. Finaliste de la Ligue des champions en 2019, l'Argentin s’offrirait un retour marquant à Paris avec un joli défi à relever pour emmener Neymar, Kylian Mbappé and co vers les sommets.

Ligue 1 Avec Mbappé et Depay, mais sans Neymar : le 11 de la première partie de saison IL Y A 4 HEURES