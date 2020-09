Il faut remonter au 8 novembre 2018 pour retrouver la trace du dernier match de Yoann Gourcuff en Ligue 1. Ce soir-là, sous le maillot de Dijon, le milieu de terrain international français avait remplacé Wesley Saïd à trois minutes de la fin d'une rencontre qui a vu les Bourguignons l'emporter à Montpellier (2-1). Deux mois plus tard, Dijon et Yoann Gourcuff mettaient un terme à leur collaboration. Depuis un an et neuf mois, l'ex-Lyonnais de 34 ans, qui n'a pas annoncé officiellement la fin de sa carrière, n'est pas revenu sur un terrain de foot professionnel.

Intérrogé jeudi soir sur son avenir par Aquitaine Radio Live FM, Yoann Gourcuff n'a pas écarté l'idée d'intégrer un jour le staff des Girondins. "Pourquoi pas dans l’avenir, à voir. On va réfléchir, tranquillement. Pour l’instant, je m’occupe de ma famille et de mes enfants. Pourquoi pas plus tard", a indiqué Yoann Gourcuff, qui a connu les plus belles années de sa carrière lorsqu'il a joué pour les Girondins de Bordeaux entre 2008 et 2010.