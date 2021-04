Depuis plusieurs mois, le débat est relancé. Et à en croire Le Parisien ce mardi , le retour à une Ligue 1 comportant 18 clubs - ce qui fut le cas entre 1997 et 2002 - n'a jamais été aussi proche. Selon le quotidien, la Ligue de football professionnel (LFP) a remis le sujet sur la table lors de son conseil d'administration du 21 avril effectué en visio-conférence. Plutôt soutenue, l'idée pourrait d'ailleurs se matérialiser dès la saison 2022-2023 et Vincent Labrune, actuel président de la LFP, y est favorable.

Pourquoi une telle réforme ? Les raisons sont multiples mais sont avant tout d'ordre financier. Alors que les droits de diffusion du championnat de France risquent de baisser considérablement et que Canal+ ne serait plus intéressé que par la retransmission des meilleures affiches, réduire le nombre de matches (38 de moins) pourrait permettre d'arrondir les angles avec la chaîne cryptée.

Limiter les pertes en se partageant le gâteau des droits télé à 18 au lieu de 20

Et les clubs de l'élite en seraient aussi moins affectés économiquement, car ils seraient moins à se partager le gâteau des droits télé. Face à la crise économique liée au coronavirus et à l'impossibilité de bénéficier des rentrées financières de la billetterie des stades, beaucoup sont au bord du gouffre. L'exemple récent des Girondins de Bordeaux, lâchés par King Street, n'est pas là pour les rassurer.

L'autre argument avancé est celui de la pression mise par l'UEFA. Dans l'optique de sa réforme de la Ligue des champions à partir de 2024, l'instance européenne pousserait pour un retour à une Ligue 1 à 18 clubs. Mais il semble bien que cette explication soit secondaire. A noter que certains présidents de clubs dont Jean-Michel Aulas sont même partisans d'un championnat à 16 clubs. Cette position encore plus radicale aurait pour objectif d'entériner le plus vite possible un compromis autour du passage de 20 à 18 équipes dans l'élite du football français

