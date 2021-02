Les Parisiens sont toujours privés de Neymar, et doivent en plus faire sans Verratti, Icardi Florenzi et Paredes, tous absents du groupe parisien. Dans cette situation, le technicien argentin a choisi de titulariser Draxler et le revenant Danilo Pereira au milieu, tandis que Kejrer et Diallo occuperont les postes de latéraux. Rafinha est également titularisé au milieu de terrain.