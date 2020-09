"Un cas positif à la Covid-19 a été détecté au sein de l'effectif, a indiqué l'AS Monaco jeudi, dans un communiqué. Le joueur va bien, son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Toutes les mesures nécessaires ont été prises : il a été isolé et se trouve sous la supervision du staff médical, en lien avec les autorités locales." Ce joueur est le deuxième professionnel de l'AS Monaco testé positif au coronavirus à être actuellement isolé du groupe et placé en quarantaine.

En revanche, après l'entraîneur Niko Kovac, qui avait déjà eu l'autorisation de diriger son équipe contre Nantes (2-1) dimanche dernier après deux tests négatifs, le gardien de but Benjamin Lecomte est, lui aussi, considéré comme guéri. Il est opérationnel pour jouer à Rennes samedi, lors de la 4e journée de Ligue 1. Ce qui ne sera pas le cas de trois joueurs de l'OGC Nice. Selon Le Parisien, Kasper Dolberg, Stanley Nsoki et Alexis Claude-Maurice sont également touchés et placés à l'isolement. Un coup dur pour le Gym avant la réception de Nice dimanche (13h).