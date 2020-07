LIGUE 1 - Selon les informations de L'Equipe, la chaîne Téléfoot aurait trouvé un accord avec Facebook pour la diffusion des matches de Ligue 1 et Ligue 2 sur le célèbre réseau social à compter de la saison 2020-2021.

Bientôt une révolution à venir dans la transmission des matches de Ligue 1 telle que nous la connaissons actuellement ? Selon les informations de L'Equipe, Téléfoot, la nouvelle chaîne de Mediapro, qui a raflé l'essentiel des droits du championnat de France sur la période 2020-2024 pour environ 780 millions d'euros, pourrait être diffusée sur Facebook. Le quotidien français assure même qu'un accord existerait entre le célèbre réseau social et Téléfoot.

En décembre dernier, Jaume Roures, le patron de Mediapro, avait déjà donné le ton. "L'idée est de discuter avec Facebook, Amazon ou Apple en plus des distributeurs traditionnels", avait assuré le dirigeant espagnol. D'après L'Equipe, le lien aurait pu être établi entre Peter Hutton, responsable des droits sportifs sur Facebook, et Julien Bergeaud, chargé de la distribution de la chaîne Téléfoot. Les deux hommes se sont connus lorsqu'ils étaient respectivement patron d'Eurosport International et directeur général d'Eurosport France.

Une co-diffusion de la C1 avec RMC Sport ?

Par ailleurs, le quotidien révèle que Mediapro négocie également avec SFR pour la diffusion de Téléfoot. En effet, l'idée serait de permettre à la toute nouvelle chaîne de football de co-diffuser l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions. RMC Sport ayant les droits de diffusion de la C1 jusqu'à la saison prochaine. Ce serait donc le jackpot pour Téléfoot qui va déjà retransmettre la quasi-intégralité des matches de Ligue 1 et la Ligue 2 (8 rencontres) jusqu'en 2024.

