Et si Neymar faisait déjà son retour ? Rassuré sur l'état de sa cheville gauche après les examens passés lundi à Paris, le Brésilien pourrait brûler toutes les étapes de sa convalescence et se présenter sur le terrain à Pierre-Mauroy face à Lille, dimanche prochain. C'est Thomas Tuchel qui a annoncé la nouvelle mardi, en début d'après-midi, lors de sa conférence de presse d'avant-match face à Lorient.

Interrogé en début de son point presse, Tuchel a indiqué que ce retour express était dans l'air du temps. "Je peux seulement dire que ce n’est pas impossible de le voir jouer contre Lille. On va tout essayer, je ne peux pas dire oui ou non encore. Il y aura de nouveaux examens demain (mercredi) et après on pourra en dire plus."